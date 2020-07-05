Грандиозная вечеринка прошла в Алтайском крае

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Сотни человек стали участниками грандиозной вечеринки в Алтайском крае. Мероприятие провели на берегу озера Ая.

В Сети опубликовали кадры, снятые на месте проведения вечеринки. При просмотре записи заметно, как огромное количество людей танцует под музыку. Толпа радуется и отдыхает, сообщает РЕН ТВ.

Люди проигнорировали правила социальной дистанции, ограничения по коронавирусу. Как сообщают очевидцы, участники вечеринки позабыли даже об индивидуальных средствах защиты.