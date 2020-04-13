Грабитель в маске с топором напал на аптеку на Урале

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В Челябинске разыскивается мужчина, совершивший разбойное нападение на аптеку в Металлургическом районе. Об этом пишет портал «74.RU» со ссылкой на пресс-службу городского УМВД.

Инцидент произошел 12 апреля на Шоссе Металлургов. По предварительной версии, мужчина в медицинской маске зашел в аптеку, достал топор и стал громить витрину. Мужчина вытащил из-под кассы денежный ящик, но, не сумев его открыть, скрылся.

По данным полиции, сотрудница аптеки не пострадала. Причиненный заведению ущерб пока оценивается. По факту случившегося расследуется уголовное дело о разбое с применением оружия.