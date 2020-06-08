Грабитель изнасиловал и изрезал продавщицу ради двух тысяч рублей

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Жителю Севастополя увеличили наказание до 14 лет лишения свободы из-за ограбления магазина и жестокого изнасилования женщины. Об этом пишет портал «Регион Online».

Инцидент произошел 9 февраля прошлого года. Сообщается, что злоумышленник ворвался в круглосуточный магазин и напал на продавщицу с ножом. Мужчина надругался над женщиной, после чего нанес ей 15 ударов холодным орудием и обворовал кассу.

Добычей преступника стали всего две тысячи рублей. Сначала суд приговорил обвиняемого к 11 годам тюрьмы, однако уже в июне состоялось апелляционное рассмотрение этого дела.