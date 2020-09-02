Гора Куштау получила статус памятника природы

Член Общественной палаты РФ Ростислав Мурзагулов рассказал, что гора Куштау теперь является памятником природы, сообщает Интерфакс. Соответствующее постановление правительства республики уже подписано.

На горе Куштау было обнаружено около 300 млн тонн известняка для промышленности, поэтому на разработку горы претендовала АО «Башкирская содовая компания». Сообщалось, что запасов известняка хватит на 150 лет работы компании.

В 2019 году компания, входящая в БСК, получила право на добычу полезных ископаемых на Куштау до 10 августа 2039 года. В начале августа 2020 года на горе началась вырубка леса, что вызвало общественные протесты.

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Позже глава Башкирии решил создать на территории Кушату охраняемую природную территорию регионального значения.