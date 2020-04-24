«Гонщик» устроил жесткую аварию с грузовиком в Петербурге

22 апреля на Кольцевой автомобильной дороге в Петербурге любитель погонять устроил жесткую аварию. «Гонщик» ехал на Volkswagen Jetta, а вторым участником аварии стал большегруз.
Момент аварии на видео снял один из участников движения. При просмотре ролика можно заметить, как лихач на белом седане Volkswagen движется по КАД с явным превышением скорости. Он начинает лавировать между машинами, играя «в шашки». Внезапно автомобилист теряет управление, машина влетает сперва в находящийся рядом грузовик, а затем в отбойник.
Как сообщают Вести, в результате аварии никто серьезных травм не получил. Но вот автомобиль виновника навряд ли подлежит восстановлению после серьезного удара.
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