Голый мужчина напал на москвичей и попал на видео

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Жителей одного из районов Москвы напугал своим неадекватным поведением голый мужчина. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ. Появилось видео с места событий.

Сообщается, что сначала мужчина крушил припаркованные автомобили и выкрикивал несвязные предложения. После этого прохожие попытались прогнать злоумышленника. Ему сделали несколько замечаний и пригрозили вызвать сотрудников полиции. Однако неадекватный москвич решил заблокировать людям выход из подъезда.

Жильцы закрылись в подъезде, дожидаясь полицейских. Они выясняют причины такого поведения обнаженного соседа. Вероятно, он пройдет тест на наркотики.