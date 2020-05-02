Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как у него проходил COVID-19

Главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него проходил коронавирус. Напомним, информация о заболевании доктора поступила 31 марта. 15 апреля медик выздоровел.
По словам специалисты COVID-19 у него протекал «достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ». При этом Проценко удалось «неамбулаторно пролечиться».
Денис Проценко отметил, что лечился с использованием той же терапии, что применяется для лечения всех пациентов клиники в Коммунарке. По его словам, врачи заболевают вирусом в основном на работе, сообщает Парламентская газета.
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