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Главврач больницы в Коммунарке рассказал, как у него проходил COVID-19

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Главный врач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал, как у него проходил коронавирус. Напомним, информация о заболевании доктора поступила 31 марта. 15 апреля медик выздоровел.

По словам специалисты COVID-19 у него протекал «достаточно типично, в средней форме, с лихорадкой, с определенным объемом поражения легких на КТ». При этом Проценко удалось «неамбулаторно пролечиться».

Денис Проценко отметил, что лечился с использованием той же терапии, что применяется для лечения всех пациентов клиники в Коммунарке. По его словам, врачи заболевают вирусом в основном на работе, сообщает Парламентская газета.

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