Главу села в Липецкой области оштрафовали за игнорирование граждан

Главу Пригородного сельсовета в Усманском районе оштрафовали за игнорирование граждан. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

Оказывается, в администрацию села поступило коллективное обращение местных жителей. Люди просили установить детскую площадку, оборудовать пожарный водоем, установить гидранты и запустить водоразборные колонки.

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Однако ответ, который по закону должен быть предоставлен в течение 30-ти дней, так и не последовало.

— Также обращение в части доводов, не входящих в компетенцию администрации сельского поселения, не направлялись в уполномоченные органы, — говорится в сообщении.

Из-за этого на главу сельского поселения возбудили административное дело по статье «Нарушение порядка рассмотрения обращений граждан». Чиновник обязан заплатить штраф в размере 5 000 рублей.