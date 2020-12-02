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Главную ёлку устанавливают в Грозном, на ее украшение потребуется 4 км гирлянд

7info7

Монтаж главной новогодней ёлки начался в Грозном, ожидается что её высота будет около 40 метров, на ее украшение потребуется четыре километра гирлянды, сообщает пресс-служба мэрии Грозного.

«Новогоднюю красавицу устанавливают на центральной площади имени А. Ш. Кадырова, напротив мечети «Сердце Чечни». Высота ёлки около 40 метров, диаметр – 12 метров, украсят её светодиодными гирляндами протяженностью около 4 километров и игрушками в количестве 4,5 тысяч штук», — отмечается в сообщении.

Городские службы также оформляют новогодней иллюминацией улицы, площади, здания в Грозном.

«Хоть массовые мероприятия и отменены из-за пандемии коронавируса, Грозный всё равно будет светиться и переливаться», — информирует мэрия.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил журналистам, что в Грозном установят новогоднюю ёлку, но грандиозного празднования, как в предыдущие годы, не будет из-за коронавируса: и поэтому специалисты рекомендуют проводить праздник в домашних условиях.

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