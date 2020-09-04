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Главное учебное заведение РПЦ ушло на карантин из-за коронавируса

7info

С четверга, 3 сентября, Московская духовная академия ушла на карантин из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте главного учебного заведения РПЦ. 

COVID-19 выявлен у ректора МДА епископа Звенигородского Феодорита. Коронавирус он переносит легко, чувствует себя священник хорошо. Он находится в больнице за пределами академии. 

Решение о введении карантина в учебном заведении было принято, чтобы не подвергать риску студентов и преподавателей. На данный момент ни у кого из них заболевание не выявлено.

– Учебный процесс продолжается в полном объёме в дистанционной форме, – говорится в сообщении на сайте МДА.

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В ближайшее время все представители Академии сдадут анализы на коронавирус. По их результатам будет принято решение о продолжении или снятии карантина. 

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