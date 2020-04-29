Глава Роспотребнадзора рассказала об особенностях заражения коронавирусом

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24» рассказала, как в стране обстоит ситуация с коронавирусом. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Поповой, в нашей стране не так много тяжёлых случаев заболевания – всего 5%. Пневмонию COVID-19 вызывает ещё в 15% случаев. При этом у 45-47% жителей России заражение проходит вообще без симптомов.

Ещё одна особенность – только каждый девятый пациент относится к старшему возрасту. Попова отметила, что это стало возможным благодаря введённым в стране ограничительным мерам. В то же время, она выразила желание, чтобы пожилых заражённых было ещё меньше, так как они переносят коронавирус тяжело.