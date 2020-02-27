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Глава Роспотребнадзора предупредила о новом способе распространения коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что коронавирусом COVID-2019 можно заразиться через грязную воду и руки, а также фекально-оральным путем. При этом защититься от заболевания помогут самые простые правила гигиены.

Попова заявила, что следует носить с собой средство для дезинфицирования рук, держать в чистоте различные девайсы, стирать белье, реже дотрагиваться до поверхностей в общественных местах.

Также Анна Попова дала рекомендации по действиям на работе. Например, людям, работающим на компьютере, стоит часто чистить рабочее место и устройство, сообщает РЕН ТВ.

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