Вторник, 1 декабря, 2020
-2.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту

Глав российских регионов призывают сделать 31 декабря выходным днём

7info7

Глава «Трезвой Росси» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил руководителей регионов России сделать 31 декабря выходным днём.

Он отметил, что такую инициативу поддержали 85% опрошенных россиян. Хамзаев считает, что такая инициатива сделает атмосферу этого дня более праздничной, а людей – счастливыми и спокойными. Сейчас инициатива сделать последний день года выходным активно обсуждается на всех уровнях.

Напомним, 26 ноября на пленарном заседании Госдумы законопроект, который предлагал установить 31 декабря выходным днём, отклонили. Его внесли депутаты от ЛДПР.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

ВАМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО

Комментарии для сайта Cackle

Читать другие материалы этого автора

Новости мира

«Черных пятниц» много не бывает. Wink устраивает недельную распродажу

До 29 ноября всех киноманов страны ждет целая неделя «черных пятниц» от видеосервиса Wink: скидки на подписки до 70%. Для того чтобы...
Узнать больше
Новости мира

Где выгодно купить фасовочные пакеты по выгодным ценам?

При реализации различных товаров используются упаковочные материалы. Они обеспечивают сохранность продукции. Упаковка также используется в рекламных целях, так как с помощью современных технологий на...
Узнать больше
Администрация

Сорокина проверила возведение пристройки к детсаду № 10 в Рязани

Пристройку возводят в рамках муниципальной программы «Развитие образования в городе Рязани». Работы на объекте идут по графику.
Узнать больше
Новости Рязани

Более 200 уникальных постов объединил онлайн — марафон «Почта мамам»

С 23 по 29 ноября в Рязанской области проходил уникальный проект – онлайн-марафон «Почта мамам», приуроченный ко всероссийскому Дню матери. Инициатором проекта...
Узнать больше
Новости Рязани

«Ростелеком» отмечает рост востребованности таксофонов универсальной услуги связи в 2020 году

Год назад — с 1 ноября 2019 года — по инициативе «Ростелекома» все звонки с таксофонов универсальной услуги связи на любые номера...
Узнать больше
Новости Рязани

В первый зимний день в Рязани ожидается снег и гололедица

Согласно прогнозу синоптиков, во вторник в регионе ожидается переменная облачность. Ночью пройдёт снег, в том числе и мокрый. В дневные часы осадки маловероятны. Кроме того, рязанцам стоит быть готовыми к гололедице на дорогах.
Узнать больше
Новости Рязани

Сотрудники ГИБДД проведут в Рязанской области рейды со скрытым патрулированием

Сотрудники ГИБДД анонсировали очередные рейды в Рязанской области. Полицейские предупредили, что будут ловить в предстоящие субботу и воскресенье нарушителей правил дорожного движения.
Узнать больше
Новости мира

Ученые усомнились в необходимости двухнедельного карантина

Недельного карантина и ПЦР-тестирования может быть достаточно, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса, считает группа ученых из США, Австралии и Канады. Сдавать анализ дважды они тоже не видят смысла: разница между результатами близка к статистической погрешности.
Узнать больше
Новости Рязани

У рязанки изъяли земельный участок

Установлено, что рязанка не использовала сельхозугодия по назначению. Территория, предназначенная для аграрных работ, заросла сорняками, деревьями и кустарниками.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязанской области ожидается до 3 градусов тепла

Согласно прогнозу синоптиков, день будет облачный. В светлое время суток преимущественно без осадков. Ночью могут пойти дождь и мокрый снег. При этом не исключено возникновение тумана.
Узнать больше
Новости Рязани

В Рязани из-за аварии отключили воду по нескольким адресам

В среду,25 ноября, в Рязани вновь отключили воду. Работы по устранению аварий начались в 9 утра. Из-за этого рязанцы на несколько часов...
Узнать больше
Новости Рязани

10 тысяч рязанских школьников получили «Билет в будущее»

Всероссийский проект по ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее", который стартовал 8 июля в нашей стране уже в третий раз, скоро подойдет...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефон: +7 (920) 639-91-05. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+