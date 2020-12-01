Глав российских регионов призывают сделать 31 декабря выходным днём

Глава «Трезвой Росси» и член Общественной палаты РФ Султан Хамзаев попросил руководителей регионов России сделать 31 декабря выходным днём.

Он отметил, что такую инициативу поддержали 85% опрошенных россиян. Хамзаев считает, что такая инициатива сделает атмосферу этого дня более праздничной, а людей – счастливыми и спокойными. Сейчас инициатива сделать последний день года выходным активно обсуждается на всех уровнях.

Напомним, 26 ноября на пленарном заседании Госдумы законопроект, который предлагал установить 31 декабря выходным днём, отклонили. Его внесли депутаты от ЛДПР.