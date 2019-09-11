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Гибрид Mercedes W140 и ГАЗ-66 продается за 5 миллионов

Эксклюзивный гибрид седана Mercedes-Benz S-Class W140 и армейского грузовика ГАЗ-66 выставлен на продажу на сайте Drive2. Данный автомобильный экземпляр создан в городе Обнинске Калужская область).

Создатель автомобиля – Илья Беляков – заявил, что на процесс создания машины, начиная от идеи и заканчивая готовым результатом, он потратил примерно 3 года. 7 лет назад автор проекта выставлял свое транспортное средство на шоу «Автоэкзотика». Техническая начинка чудо-авто взята у ГАЗ-66 1982 года выпуска. Мотор и кузов Беляков позаимствовал у немецкого Mercedes-Benz S-Class W140.

Под капотом у вездехода из Обнинска стоит бензиновый двигатель V8 объемом в 5 литров. Данный мотор генерирует 320 л.с. в паре с агрегатом работает автоматическая коробка передач. Раздаточная система и другие внедорожные системы на уникальный автомобиль установили от грузовиков ГАЗ. За своего проходимца Илья Беляков хочет получить 5 миллионов рублей, сообщает Daily-Motor.

Фото: drive2.ru/r/selfmade/470757/

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