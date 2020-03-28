Генеральный директор «Победы» озвучил планы компании на апрель-май

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Генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков по электронной почте обратился ко всем клиентам компании. В обращении он разъяснил ситуацию с авиаперелётами в апреле и мае 2020 года.

— Каждый день мы получаем все более тревожные новости о распространении инфекции. И судя по мерам, предпринимаемым Правительством РФ, угроза гораздо более серьезная, чем мы можем предположить. 26 марта Правительство приняло решение о приостановлении до 1 июня 2020 года деятельности объектов массового отдыха и рекомендовало гражданам ограничить поездки. Наша команда абсолютно солидарна с этим решением.

Мы не будем рисковать вашим здоровьем и здоровьем ваших близких. Поэтому мы приняли непростое, но единственно верное решение: «Победа» приостанавливает выполнение полетов по всем нашим направлениям с 1 апреля по 31 мая 2020 года. Если у вас было запланировано путешествие в эти даты, я прошу вас хорошо подумать о возможных рисках. Деньги за авиабилет мы автоматически перечислим в полном объеме на счет в вашем личном кабинете на сайте pobeda.aero. Эти средства можно будет потратить в течение 2020 года на оформление билетов на любые рейсы «Победы», которые возобновятся сразу после снятия введенных ограничений, — заявил топ-менеджер.