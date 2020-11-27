Гастарбайтеры изнасиловали школьниц на вечеринке в Москве

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело против двух гастарбайтеров, которые обвиняются в изнасиловании школьниц на «вписке» в квартире в центре Москвы. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

В полицию с заявлением обратились родители пострадавших.

Вечеринка состоялась 18 октября. Как стало известно, октября: девочки проводили время с двумя 19-летними уроженцами одной из бывших республик СССР. Манжун Ю. и Абдурахмонжон Х. напоили жертв, после чего надругались над ними.

Выяснилось, что девятиклассница состоит на школьном учете за прогулы и около двух лет назад начала употреблять алкоголь.