Гастарбайтер убил нанявшего его пенсионера из-за денег на ремонт

В Москве на улице Маршала Федоренко рабочий избил до смерти 61-летнего мужчину. Об этом пишет «МК».

Сообщается, что пожилые супруги копили на ремонт более 20 лет. Они наняли 29-летнего мужчину, которого им посоветовала парикмахер пенсионерки. При этом гастарбайтер не отличался усердием. Так, он периодически пропадал на несколько дней. В итоге супруги решили обратиться к другому ремонтнику.

Злоумышленнику заплатили 97 тысяч рублей, но мужчина остался недоволен. В ходе выяснения отношений он даже кинулся на пенсионера с ножом. Позже он снова появился на пороге квартиры. На этот раз мужчина напал на несчастного хозяина прямо с порога, начал избивать руками и ногами. Потерпевший скончался.

Преступник забрал все накопленные сбережения пенсионеров — 500 тысяч рублей, золотые украшения хозяйки. После этого он закрыл дверь на ключ и ушел. Убийцу задержали на следующий день в Липецкой области, куда он поехал к своей девушке.