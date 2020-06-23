ФСБ рассекретила данные о параде Победы 1945 года

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Федеральная служба безопасности Российской Федерации рассекретила данные о легендарном параде Победы 1945 года. Информация была опубликована перед 24 июня, накануне нового парада.

В документах имеется подтверждение тому, что Иосиф Сталин желал лично принять парад Победы, однако за неделю до этого события изменил свое решение. Он передал полномочия Георгию Жукову.

Кроме того, архивные документы показали, что в инструкции к параду Победы не внесли один из самых известных моментов – когда воины бросали к стенам кремля фашистские знамёна. Об этом сообщает РЕН ТВ.