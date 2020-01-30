Фотошпионы засняли новый Audi S3 перед презентацией

Серийный экземпляр заряженного хэтчбека Audi S3 2020 засняли фотошпионы перед автошоу в Женеве. Напомним, что обновленная Audi A3 и ее доработанный близнец будут представлены именно на этом мероприятии, которое будет проводиться на территории Швейцарии в марте.

На новых фотографиях хот-хэтч «позирует» в камуфляже. Именно пленка скрывает главные изменения экстерьера обновленного S3. Ожидается, что под капотом обновленного хэтчбека будет стоять мотор, развивающий 300 лошадиных сил, сообщает 32cars.

Фото: 32cars