Флагманский гаджет Xiaomi Redmi покажут 19 сентября

Стало известно, что компания Redmi (основана брендом Xiaomi) представит публике свой новый смартфон. Презентация пройдет в период с 17 по 23 сентября. Новинка позиционируется как флагманское устройство.

По словам главы Redmi Лю Вейбинга, трансляция презентации смартфона будет проведена 19 сентября. При этом есть данные, что реализация девайса будет начата параллельно процессу показа.

Есть споры относительно того, будет ли новинка смартфоном. Но уже известно, что компания Redmi занимается разработкой топового смартфона с 8-ядерным чипом Qualcomm Snapdragon 855 Plus, сообщает 3DNews.

Фото: 3DNews