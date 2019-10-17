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Фирма Apple запатентовала «умное» кольцо

Американская компания Apple представила свою новую разработку, которая поможет управлять другими девайсами. Речь идет об «умном» кольце. Его недавно запатентовали.

Документ содержит небольшое руководство по эксплуатации нового гаджета. Сообщается, что кольцо можно эксплуатировать как компьютерную мышку. Для того, чтобы ПК слушался вас, нужно всего лишь водить пальцем по столу. Кроме того, отмечается, что обладатели кольца смогут вызвать голосового помощника, ввести необходимые символы и открыть замки.

Американские изобретатели встроили в «умное» кольцо микрофон, беспроводной модуль, процессор, аккумулятор, гироскоп и акселерометр. Также у устройства есть маленький сенсорный дисплей и биометрический датчик, сообщает Астера.ру.

Фото: Астера.ру

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