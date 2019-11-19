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Фанаты Анны Семенович радуются снимку без огромной груди

Известная певица Анна Семенович порадовала своих поклонников неординарной фотографией. Звезда предстала в кадре без привычного декольте или откровенного образа.

На Семенович был надет белый джемпер, который не обтягивал ее тело и не выставлял напоказ огромную грудь. Такой кадр поразил фанатов Анны. Они написали в комментариях множдество положительных отзывов.

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Нашлись те, кто заметил, что в новом наряде Семенович выглядит гораздо более нежно и женственно. Также люди отметили, что нестандартный образ придает Анне свежести, сообщает ЭГ.

Фото: Инстаграм Анны Семенович

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