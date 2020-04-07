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Знаменитый фигурист Евгений Плющенко разбил люстру во время домашней тренировки. Спортсмен занимается, не покидая дом, соблюдая самоизоляцию.

Супруга фигуриста Яна Рудковская засняла на видео момент с разбитой люстрой. Евгений танцевал с мячом и подбросил его вверх. Поймал снаряд Плющенко уже с куском люстры.

– Тренировка, импровизационные танцы с пятикилограммовым мячом, падение люстры на голову Евгения Плющенко и самое главное – реакция олимпийского чемпиона, – подписала произошедшее жена спортсмена.