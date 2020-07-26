«Это шок-контент!»: в Кургане мать выгуливала ребенка на «поводке»

Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Кургана, где мать якобы гуляла с ребенком «на поводке». Видео вызвало обсуждения среди пользователей.

Автор ролика призналась, что она была шокирована, когда увидела мальчика «на поводке».

«Для меня это шок-контент! Но это не испугало, а позабавило!» – отметила она.

Однако женщина заявила, что использовала браслет безопасности для того, чтобы удерживать восьмилетнего сына, страдающего низкофункциональным аутизмом. По ее словам, это вынужденная мера безопасности, поскольку ее ребенок не может говорить, не понимает, когда к нему обращаются, не осознает опасности. В частности, он может броситься под машину.

Кроме того, с ними был полуслепой пенсионер с тяжелой формой болезни Альцгеймера. Женщина отметила, что не может бросить его в попытке догнать убегающего сына, пишет портал «45.ru».