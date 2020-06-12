Эрик Давидыч объяснил Ефремову, как стать мужиком

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Известный автомобильный блогер Эрик Давидыч объяснил Михаилу Ефремову, как стать мужиком. Совет был дан после того, как Эрик узнал о том, что актеру назначили домашний арест.

Бывший недавно в СИЗО по делу о мошенничестве Давидыч заявил, что Ефремову стоит вести себя иначе, чтобы стать мужиком. По словам Эрика, актеру нужно было честно сказать: «Какой домашний арест? В тюрьму меня».

– Мне кажется, если бы он был мужиком, прям мужиком, он бы сам сказал: «Какой домашний арест? В тюрьму меня». Вот мужчины поступают так. Вот если эти слова до него дойдут, я хочу, чтобы он знал, что вот это скуление, это: «Я боюсь, мне плохо, ой, простите, ой, давайте я дома посижу». Ты сам знаешь, что ты убийца, – прокомментировал ситуацию Давидыч.

Кроме того, Эрик заметил, что просиженное дома время Ефремову позднее могут включить в срок наказания. При этом если следствие затянется, то актера-убийцу могут освободить прямо в суде, пишет Царьград.