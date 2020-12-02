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Эмоциональная модель спонтанно воткнула супругу нож в грудь

Никита Брыкин

Портал «Лайф» поделился подробностями трагедии, которая разыгралась в семье фотомодели Лилии Судаковой и ее мужа.

Сообщается, что девушка ударила мужа ножом в сердце во время отдыха в Петербурге. Парень часто ревновал жену из-за яркой внешности и решил «отомстить» — вывести ее на эмоции.

По предварительной версии, он привел домой незнакомку с улицы и начал оказывать ей знаки внимания. Его жене это не понравилось, и вскоре девушка ушла из квартиры парочки. Мужчина не хотел успокаиваться и начал бить модель.

Судакова от переизбытка эмоций ударила супруга в грудь ножом. Мужчина умер в больнице. Возбуждено уголовное дело. Лилии грозит до 15 лет лишения свободы.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

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