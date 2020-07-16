Елена Проклова вступилась за Михаила Ефремова

Известная российская актриса Елена Проклова, которая долго работала вместе с народным артистом СССР Олегом Ефремовым, высказалась о ситуации, сложившейся в жизни сына Олега – Михаила. Она вступилась за актера, который стал виновником смертельной аварии на Садовом кольце.

В интервью интернет-изданию StarHit Проклова отметила, что Михаил Ефремов должен ответить за свои действия, но она также отметила, что людям стоит осуждать сначала себя, а лишь потом других.

– Ситуация очень непростая. Человек болен и, безусловно, не хотел таких последствий… Представьте себя на месте Миши. Спросите себя: а как бы я себя повел? – заявила Проклова.

Авария, виновником которой стал Михаил Ефремов, случилась 8 июня в Москве. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, актер выехал на своем джипе на встречную полосу дороги и спровоцировал столкновение с машиной курьера Сергея Захарова. После ДТП доставщик скончался.