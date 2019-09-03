Елена Малышева рассказала как похудеть за пару недель

В понедельник, 2 сентября, известная телеведущая Елена Малышева прочитала лекцию на тему «Неотвратимость ожирения? Спасение есть!». Лекция прошла в рамках проекта «Здоровая Москва», сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.



Елена Малышева рассказала собравшимся, что у женщин есть неизбежная прибавка в весе, которая начинается после родов, при климаксе. Повышается уровень гормонов аппетита, расход энергии снижается. Отсюда и возникают лишние килограммы.



В то же время есть способ избежать ожирения. По словам Малышевой, у женщин старшего возраста очень снижается расход калорий, а приход остаётся на прежнем уровне, если не больше. Если вы хотите сбросить вес, главное соблюдать дисциплину. Питаться нужно дробно 3-4 раза в день, употребляя примерно 1200 ккал, также нужно как можно больше двигаться.

