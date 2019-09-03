На главную Новости мира Елена Малышева рассказала как похудеть за пару недель
Новости мираОбщество

Елена Малышева рассказала как похудеть за пару недель

В понедельник, 2 сентября, известная телеведущая Елена Малышева прочитала лекцию на тему «Неотвратимость ожирения? Спасение есть!». Лекция прошла в рамках проекта «Здоровая Москва», сообщает пресс-служба городского департамента здравоохранения.

Елена Малышева рассказала собравшимся, что у женщин есть неизбежная прибавка в весе, которая начинается после родов, при климаксе. Повышается уровень гормонов аппетита, расход энергии снижается. Отсюда и возникают лишние килограммы.

В то же время есть способ избежать ожирения. По словам Малышевой, у женщин старшего возраста очень снижается расход калорий, а приход остаётся на прежнем уровне, если не больше. Если вы хотите сбросить вес, главное соблюдать дисциплину. Питаться нужно дробно 3-4 раза в день, употребляя примерно 1200 ккал, также нужно как можно больше двигаться. 

– При соблюдении этих нехитрых правил видимый результат будет уже через две недели, – рассказала Елена Малышева.

Загрузка...

НОВОСТИ РЯЗАНИ

Все права защищены © РИА «7 НОВОСТЕЙ» 2017 Тел./факс (г.Рязань): (4912)95-85-05 Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected] Техподдержка: [email protected] Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7
Свяжитесь с нами: [email protected]

Популярные посты

ПОПУЛЯРНЫЕ КАТЕГОРИИ

© РИА «7 новостей»
БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Малыш проглотил 30 магнитных шариков в Чебоксарах

«Восьмой день творения, или русский космизм»

В Тверской области погиб водитель, протаранивший дерево