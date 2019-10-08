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Электросамокат взорвался в квартире в Петербурге

8 октября на территории поселка Металлострой в Северной столице вспыхнул электросамокат. Средство передвижения в момент ЧП находилось в квартире 9-этажки на улице Полевой .

Известно, что на 8-ом этаже однокомнатной квартиры хозяин электрического самоката установил его заряжаться. В ходе данного процесса случилась разгерметизация аккумулятора. Это и привело к возгоранию.

В итоге в жилище выгорели 2 квадратных метра, выбило окна. Один из осколков угодил в глаз проходившей под окнами квартиры петербурженке. После инцидента она была доставлена в медучреждение. Пожар после взрыва был ликвидирован жильцами дома, сообщает Вестник СПб.

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