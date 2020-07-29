Эксперты спрогнозировали подорожание доллара до 75 рублей в августе

Аналитики спрогнозировали, что доллар будет торговаться в диапазоне 71–75 рублей, а евро – 82–86 рублей. Удорожание российской валюты к доллару возможно, если нефть вырастет в цене, однако вероятность этого невелика, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Рубль пока не получил бонусов от ослабления доллара, которое происходит в последний месяц. Напротив, американская денежная единица даже укрепилась к российской. Если 30 июня на Московской бирже за нее давали 71,28 рубля, то четыре недели спустя – 72,55 рубля.

Между тем для самого доллара июль имеет все шансы стать худшим месяцем на последние 10 лет. К евро он подешевел уже на 4,5% – с $1,125 до $1,1752, показывают данные Bloomberg. «Американец» сдает позиции и к денежным единицам других развитых стран.

Главной причиной неприятностей доллара стала политика Федеральной резервной системы США и американского правительства, объяснил ведущий аналитик «Открытие Брокер» Андрей Кочетков.

В 2020 году ФРС может «напечатать» до 20% ВВП страны, поскольку именно она становится покупателем нового госдолга, в отличие от Европы, где программы экономической помощи преимущественно финансируются за счет заимствований на рынке, добавил он.

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