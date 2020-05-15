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Эксперты рассказали о росте спроса на врачей в бюджетных медучреждениях

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Изображение fernando zhiminaicela с сайта Pixabay
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Количество вакансий для врачей в российских бюджетных медучреждениях за период январь–апрель 2020 года увеличилось более чем в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом «Известиям» рассказали в сервисе по подбору персонала hh.ru.

Так, в эти четыре месяца 2019 года было размещено порядка 7,5 тыс. вакансий, а в 2020-м — уже 17 тыс.

Кроме того, на конец апреля 2020 года на 20% стало больше резюме врачей, желающих найти работу (158 тыс. против 132 тыс. годом ранее).

«Развернуто более 100 тыс. коек для больных коронавирусом. Медицине нужны кадры. Увеличение вакансий связано с дефицитом ресурсов для оказания помощи таким больным. Пришлось даже задействовать студентов медвузов старших курсов», — сообщил член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич.

Эксперты отмечают, что рост числа вакансий связан с увеличившейся нагрузкой в период эпидемии коронавируса SARS-CoV-2, который является причиной заболевания COVID-19.

Подробнее читайте в материале «Известий»:
Пусто бывает: число вакансий в медучреждениях выросло вдвое

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