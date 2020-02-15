Эксперты рассказали, как защитить боковые зеркала от грязи зимой

Зачастую российская зима «дарит» большое количество неприятных моментов автомобилистам. Чаще всего это большие сугробы, заносы и грязь. Именно она мешает нормальному обзору во время движения, оседая на различных кузовных деталях и зеркалах.

Автомобильные эксперты назвали несколько способов, с помощью которых можно очистить боковые наружные зеркала от грязи, чтобы поездка стала более легкой и безопасной. Во-первых, можно использовать средство «анти-дождь», которое является аэрозолем и отталкивает влагу.

Во-вторых, можно растереть стекла зеркал табаком от сигарет без фильтра. В-третьих, можно наклеить защитную пленку, сообщает 32cars.

Фото: 32cars