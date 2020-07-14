Эксперты рассказали, как спать в жару

Член Российского общества сомнологов, доктор Алена Максимова рассказала, как спать во время жары, не пользуясь при этом кондиционером. Специалист дала несколько советов.

Она рекомендовала перед сном открыть окна, а также задернуть шторы. Это позволит охладить помещение, не нагревать его. Максимова говорит, что перед сном нужно раскрывать окна, но при это задернуть шторы, чтобы помещение не нагревалось.

По словам эксперта, спать нужно без одеяла, укрыться рекомендуется простыней. Синтетические покрывала использовать не нужно, пишет МК.

Наконец, для облегчения сна в спальню необходимо установить увлажнитель воздуха, подметила Максимова.