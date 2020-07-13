Эксперты рассказали, как подобрать надёжный пароль

Эксперты рассказали РИА Новости, каким должен быть безопасный надёжный пароль.

В частности, глава представительства Avast в России и СНГ Алексей Фёдоров сообщил, что пароль должен быть не короче 16 символов. Он должен состоять из комбинации буквы, как строчных, так и прописных, цифр, знаков препинания.

Не стоит включать в пароль имена, название сервиса, где он используется, даты рождения, а также любую личную информацию, которую можно найти в интернете.

Также нельзя использовать один и тот же пароль на разных ресурсах. Взломав слабозащищенный сервис и получив пару логин – пароль, злоумышленники обязательно будут пытаться использовать их в других местах.

Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян предложил использовать пароль, придуманный мнемонических правил. Можно взять большое предложение, затем использовать первые буквы входящих в него слов, знаки препинания и цифры. Также можно воспользоваться встроенным в новые браузеры генератором случайных паролей.

Руководитель «Агентства кибербезопасности» Евгений Лифшиц не советует хранить пароли на устройстве. Если злоумышленник получит доступ к компьютеру, телефону или планшеты, он таким образом получит доступ ко всем вашим аккаунтам. Лифшиц советует записывать пароли на бумагу и хранить их в рабочей папке или бумажнике.

Также эксперты отмечают, что пароль необходимо регулярно менять. По словам директора департамента корпоративных продаж ESET Russia Антона Пономарёва, оптимальный срок жизни пароля – 3-6 месяцев.