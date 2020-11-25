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Эксперты рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram

7info7

Эксперты Роскачества рассказали, как не стать жертвой мошенничества в Telegram. Советы пользователям мессенджера они опубликовали на своём портале.

В Роскачестве отмечают: в последнее время в Telegram участились случаи мошенничества. Злоумышленники используют для этого социальную инженерию. Также часто они предлагают скачать архивный файл, который на самом деле представляет собой специальную программу, в которой скрыт вредоносный  код. Он отбирает управление аккаунтами  и передаёт все данные злоумышленнику.

Ещё один вариант мошенничества – Telegram-аккаунты с название по типу «Деньги на карту каждому». Ни в коем случае нельзя переходить по ссылкам в таких группах.

Также злоумышленники могут предложить скачать файлы-архивы или исполняющие файлы. В них может оказаться вредоносные элементы, которые навредят телефону или компьютеру. Итогом этого может похищение персональных и платёжных данных.

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