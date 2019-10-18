Эксперты рассказали, что вредно часто есть хурму

Специалисты рассказали, что поедание хурмы в больших объемах может привести к печальным последствиям. Сообщается, что от данного продукта в желудке могут образоваться комки.

Известно, что в кожа хурмы содержит много танинов. Данные вещества обладают дубильными и вяжущими свойствами. При этом танины могут образовать гель и его сгустки, которые состоят из белков и клетчатки. Такой комок извергает из себя воду и становится плотным. Затем он может уйти из желудка в кишечник, где станет причиной непроходимости.

При этом хурма является весьма полезной для кровообращения, щитовидной железы, для профилактики онкологических недугов. Однако ее стоит употреблять не так часто, советуют специалисты. Они призывают кушать не более двух плодов в день. Перед этим хурму лучше подержать в морозильной камере. Она поможет снизить содержание танинов, сообщает Наш Черемшан.

Фото: Наш Черемшан