Эксперты рассказали, чем опасны камни, застрявшие в шинах

Автомобильные эксперты сообщили, чем могут опасны застрявшие в шинах мелкие камушки. Самой безобидной причиной является то, что они будут мешать сделать правильную балансировку в шиномонтаже.

Во-вторых, засевший в протекторе камушек может на скорости вылететь из покрышки под воздействием скорости и нагрузки, а затем ударить в соседнюю машину. В-третьих, сильно врезавшиеся в резину камни могут надолго «осесть» там, изнашивая шину. Это, в свою очередь, грозит разрывом покрышки на полной скорости, что повлечет непоправимые последствия. Мелкие камни способны и вовсе разрушить корд и металлическое основание.

Чтобы избежать всех вышеперечисленных проблем не нужно перед каждым выездом на машине бегать вокруг нее и доставать из покрышек все камушки. Достаточно время от времени осматривать свои шины и выбивать из них крупные камни. Тем, кто в машине «живет» и крутит баранку почти 24 часа, рекомендуется раз в месяц проводить чистку колес. При этом, если вы ездите нечасто, то будет вполне достаточно, если каждые полгода при смене резины с зимы на лето и наоборот ее будет осматривать и очищать работник шиномонтажа, сообщает Автовзгляд.