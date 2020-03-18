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Эксперты прокомментировали перенос чемпионата Европы УЕФА на 2021 год

Чемпионат Европы по футболу официально перенесен ровно на год из-за пандемии коронавирусной инфекции и пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года. Эксперты в беседе с «Известиями» дали оценку данному распоряжению Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Главное соревнование национальных сборных, находящихся в составе спортивной организации, уже не сможет успеть организовать турниры в рамках чемпионата даже в случае скорой стабилизации эпидемиологической обстановки в Европе. В связи с этим руководство УЕФА приняло решение переместить соревнования на лето 2021 года, предварительно договорившись с Международной федерацией футбола (ФИФА), которая отодвинула свои сроки проведения мирового турнира, уступив место для проведения матчей европейской лиги.

«Понятно, что ситуация с переносом чемпионата Европы весьма непростая. Сейчас практически во всех сферах есть свои проблемы, но на первый план должна выходить безопасность людей», — отметил российский футболист Александр Кержаков.

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев подчеркнул, что принятое решение является справедливым, а бывший наставник различных футбольных клубов Сергей Силкин добавил, что проведение турнира сразу в 12 городах стран Европы в честь 60-летия первого континентального Кубка является интересным экспериментом, ради которого стоит подождать год.

Также стало известно о новых датах финала Лиги чемпионов и Лиги Европы, которые перенесли с весны на лето. УЕФА планирует провести решающие матчи еврокубков 24 июня в Гданьске и 27 июня в Стамбуле соответственно. Однако в спортивной ассоциации не было официально объявлено о проведении международных соревнований по системе плей-офф. СМИ предполагают, что решающие турниры могут пройти в формате «Финала четырех» по аналогии с баскетбольной Евролигой.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Евро упал: как коронавирус заставил УЕФА поменять планы на лето

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