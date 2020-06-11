Эксперты предупредили о скором росте тарифов операторов связи

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Операторы связи готовятся к пересмотру тарифов. При этом лидеры рынка пока не объявляют об этом, но некоторые игроки и аналитики прогнозируют рост на уровне 5–15% в 2020 году. Увеличение цен на сотовую связь произойдет из-за падения выручки в телеком-сфере, расценки поднимутся у мобильных операторов, провайдеров, операторов спутниковой связи.

За январь–апрель этого года выручка снизилась на 2,6% — до 116,4 млрд рублей. Такие данные приводит Росстат в своем отчете о социально-экономическом положении России с января по апрель. Рост тарифов на услуги связи в этом году может достичь 5–10% во второй половине года, сказал «Известиям» директор по развитию и управлению продуктами оператора Danycom Петр Кушиков.

Существуют предпосылки для роста тарифов и на услуги проводной связи, отметил генеральный директор телеком-компании ОБИТ Андрей Гук. Другие операторы пока говорят, что стремятся сдерживать цены на свои услуги из-за высокой конкуренции и снижения платежеспособности населения, сообщили в Tele2, «Ростелекоме», «Акадо Телекоме» и «Алмателе».

Вопрос пересмотра тарифов на связь в сторону увеличения назрел давно, говорит начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке «Фридом Финанс» Георгий Ващенко.

Полную версию читайте в материале «Известий»: Есть только гиг: тарифам на связь прогнозируют рост на 5-15%