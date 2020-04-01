Эксперты предрекли падение цен на аренду жилья из-за коронавируса

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Стоимость арендного жилья к середине мая может снизиться на 15% в целом по стране из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такой прогноз «Известиям» дали участники рынка недвижимости.

Эксперты полагают, что падение произойдет из-за проблем на рынке труда и снижения доходов квартиросъемщиков. Так, в Москве и Санкт-Петербурге цены снизятся до 30%, в крупных российских городах — на 10-15%, в малых — на 5%.
На данный момент значительных изменений не наблюдается — последние две недели людям было не до этого, считает руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов. По его прогнозу, снижение стоимости аренды произойдет приблизительно через 1,5 месяца.

В то же время, около трети собственников уже снизили ставки для своих арендаторов в пределах 5 тыс. рублей. Сделано это ради сохранения квартиросъемщиков, указала управляющий директор «МИЭЛЬ-Аренда» Мария Жукова.

По мнению управляющего партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, в случае потери работы граждане начнут экономить и будут искать более дешевые варианты либо снимать квартиру группами. При таком сценарии в городах появится больше вакантных площадей, а значительное снижение спроса приведет к падению арендных ставок, указывает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Однако эксперты допускают, что рынок может восстановиться уже к октябрю в случае, если пандемия не затянется надолго.

Полную версию материала читайте в статье «Известий» от 1 апреля.

Подробнее читайте в материале «Известий»: Провалы съема: цены на аренду жилья снизятся на 15-30%

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