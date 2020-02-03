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Эксперты пояснили, можно ли смешивать бензин с разным октановым числом

Сотрудники издания Тарантас Ньюс провели эксперимент и выяснили, что произойдет, если смешивать АИ-92 и АИ-95 марки топлива. Отметим, что при таком смешивании автомобилисты часто полагают, что получится усредненное октановое значение, и будет реально сэкономить на бензине.

Но специалисты так действовать не советуют. Во-первых, потому, что во время заправки АИ-92 и АИ-95 в баке скапливается два разных слоя из-за разной плотности жидкостей, а, значит, что топливо не смешивается, а расходуется поочередно. Во-вторых, если на заводе указано, какой бензин надо лить, следует не экономить, а соблюдать рекомендации, чтобы не привести к поломке мотора раньше срока.

В итоге отмечается, что смешивание бензина с различным октановым числом не является полезным. Оно может привести к серьезным поломкам и денежным вложениям, сообщает 32cars.

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