Эксперты оценили законопроект о бесплатном втором высшем образовании

Министерство культуры России направило в правительство законопроект о бесплатном втором высшем образовании для ряда творческих профессий. Опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали инициативу.
Согласно законопроекту, если абитуриент с имеющимся высшим образованием захочет получить второе образование в таких сферах, как, например, режиссерское или сценарное дело, он сможет поступить на соответствующее направление наравне с обладателями документов о среднем и среднем специальном образовании.
Как отметили в Минкульте, порядок и случаи предоставления права на бесплатное второе высшее образование будет устанавливать правительство России. Прием на эти направления подготовки и специальности будет осуществляться в общем порядке в соответствии с приказом Минобрнауки «О приеме на образовательные программы специалитета в рамках контрольных цифр приема, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета».
По мнению экспертов, законопроект пойдет искусству только на пользу, поскольку позволит принимать в творческие вузы талантливых абитуриентов, не оглядываясь на то, первое это образование или второе.
На данный момент, пока закон не принят, Ассоциации вузов искусства и культуры выделяются президентские гранты, а совет ректоров решает, какие институты и сколько получат.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Сюжетные места: станет ли бесплатным второе высшее в творческих вузах