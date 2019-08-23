Эксперты оценили пользу для России от возможного возвращения в G8

Возвращение России и превращение G7 в «большую восьмёрку» обсудят лидеры стран этого международного клуба. Об этом «Известиям» рассказали в резиденции президента Франции, которая принимает саммит.

– Встречаясь с журналистами, он (президент Франции Эммануэль Макрон) подтвердил, что эта тема будет обсуждаться на встрече лидеров, поскольку Россия – стратегически важный собеседник и надёжный партнёр в вопросах безопасности, – сообщили в Елисейском дворце.

При этом часть стран G7 говорит о том, что возобновление формата G8 упирается в разрешение кризиса в Донбассе, и от решения украинского кризиса зависит, вернется ли Москва в закрытый клуб.

Эксперты считают, что сейчас Россия нужна странам «большой семёрки» больше, чем они ей. В частности, это связано с желанием «оттянуть» Россию от Китая, который в западном мире воспринимают как угрозу.

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Саммит с усами: Париж подтвердил желание восстановить формат G8