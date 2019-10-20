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Эксперты назвали самые вредные привычки водителей

evil truck driver

Специалисты назвали наиболее вредные привычки водителей, которые причиняют вред автомобилю.

Первая вредная привычка — рука на рычаге. Рычаг является продолжением вилок, которые входят в контакт с муфтами, переключающими передачи. Чтобы привести конструкцию в движение требуется усилие человека.

Без него вилка останется зафиксирована в одном положении до тех пор, пока не будет оказано хотя бы легкое давление рукой, лежащей на рычаге. Тогда детали начинают стираться друг об друга. Масло перегревается, впитывает стружку, чернеет и разносит все это по коробке.

Привычка тормозить также попала в данный список. Для тормозной системы вредна ее излишняя эксплуатация. Гораздо экономнее научиться снижать скорость заранее.

Еще одна вредная привычка – отказ от прогрева двигателя. Многие не понимают, что делать это нужно и летом тоже. Холодный двигатель все равно потребит столько же, пока не наберет рабочую температуру, пишет Car.ru.

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