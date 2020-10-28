Эксперты назвали продукты, защищающие от коронавируса

Диетолог высшей квалификационной категории Екатерина Бурляева рассказали, какие продукты помогут противостоять коронавирусу, сообщает «Российская газета».

Уже давно известно, что повышенный иммунитет может выступить защитой от COVID-19. А укрепляется иммунитет с помощью продуктов с большим количеством витаминов.

ПО мнени. эксперта, в большей степени важны витамины A,C,D,E,B2,B6, B12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк.

— Источников витаминов D и A являются печень трески, рыба, желток и сливочное масло. Один бутерброд с печенью трески покроет суточную потребность организма в витаминах, — рассказала Бурляева.

реклама

А чтобы восполнить нехватку других витаминов, необходимо употреблять подсолнечное масло и орехи, шиповник и облепиху, сладкий перец и черную смородину, капусту и цитрусовые.

— Для организма важны цинк и селен, источником которых являются говяжья и куриная печень, сыр, орехи, творог. Для удовлетворения суточной потребности в цинке придется съесть 250 г сыра или говяжьей печени, а в селене — 5-6 желтков куриного яйца или пачку творога, — рассказала диетолог.