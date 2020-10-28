Эксперты назвали продукты, защищающие от коронавируса

Диетолог высшей квалификационной категории Екатерина Бурляева рассказали, какие продукты помогут противостоять коронавирусу, сообщает «Российская газета».
Уже давно известно, что повышенный иммунитет может выступить защитой от COVID-19. А укрепляется иммунитет с помощью продуктов с большим количеством витаминов.
ПО мнени. эксперта, в большей степени важны витамины A,C,D,E,B2,B6, B12, фолиевая кислота, железо, селен и цинк.
А чтобы восполнить нехватку других витаминов, необходимо употреблять подсолнечное масло и орехи, шиповник и облепиху, сладкий перец и черную смородину, капусту и цитрусовые.