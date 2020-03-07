Эксперты назвали лекарства, из-за которых лишают прав

Автомобильные эксперты назвали лекарства, из-за которых водитель может лишиться прав на управление ТС. Некоторые средства понижают уровень реакции водителя, другие содержат наркотические компоненты, третьи вызывают сонливость. В список препаратов, с которыми следует обращаться аккуратно, вошли антигистаминные, противосудорожные средства, нейролепитики и антидепрессанты.

По информации портала 32cars, в России ограничили оборот кодеина и фенобарбитала. Употребление данных компонентов в неограниченном количестве приводит к наркотическому опьянению. Данные вещества можно встретить в корвалоле, валокордине, валосердине, Пенталгине-Н, пиралгине, тетралгине, андипале, пливалгине, Коделаке, Коде-лаке Фито, а также терпикоде, Тедеине и Нурофене Плюс.

Эксперты отмечают, что часто употребляемое слабительное Сенаде вызывает ложноположительную реакцию на морфин. А от Амиксина можно получить положительный тест на метамфетамин.