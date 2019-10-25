Эксперты нашли сатанизм в песнях Егора Крида

Роскомнадзор поделился документом, содержащим экспертизу творчества популярного артиста Егора Крида.

Эксперты комиссии при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации проанализировали тексты, клипы и публичные выступления певца.

Они пришли к выводу, что треки Егора Крида причиняют вред здоровью и развитию детей, вводят в транс и искажают картину мира о нормах поведения в обществе: