Эксперт рассказал, почему в телефоне появляется эхо

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков заявил, что ухудшение связи во время разговора возникает из-за того, что абонент находится далеко от базовой станции, соединение с ней плохое, или число пользователей просто зашкаливает.

«Качество связи при голосовых услугах очень важно по той причине, что разговор может практически быть не слышен, и это вносит свои коррективы в необходимость перезванивать еще раз, перезагружать телефон», – отметил эксперт.

В итоге эхо возникает из-за весьма большого числа факторов, но все они говорят о плохом качестве связи. Об этом сообщает РЕН ТВ.