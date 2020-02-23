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Эксперт рассказал, как улучшить свет передней оптики

Независимый автомобильный эксперт Дмитрий Попов рассказал, как улучшить свет передних фар машины. При этом способы модернизации света не всегда соответствуют требованиям закона.

Сперва эксперт заговорил о ксеноне. Он отметил, что свет такого типа является более ярким, однако фары с таким наполнением будут слепить встречных водителей, а некачественные лампы и вовсе могут повредить фару.

Другим способом улучшения светового пучка являются светодиодные лампы. Однако, по мнению Попова, такая оптика все же вызывает сомнения. Эксперт заявил, что LED-лампы освещают дорогу не очень качественно.

Еще один способ улучшения света передней оптики, по мнению специалиста, — полировка фар. При использовании полировальной машинки и зубной пасты можно достичь отличного эффекта, сообщает speedme.

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