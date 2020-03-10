Профессор кафедры финансов и банковского дела РАНХиГС Юрий Юденков рассказал «Вечерней Москве», как изменится жизнь россиян из-за падения курса рубля.



Он отметил, что стоимость национальной валюты снизилась не только из-за снижения цены на нефть из-за отказа от соглашения с ОПЕК. На курс рубля также повлияли санкции, коронавирус и общее падение мировых индексов.



Финансист считает, что рубль будет падать и дальше, но насколько, предсказать практически невозможно.



– Дело в том, что рынки сегодня развиваются настолько нелинейно и разнонаправленно, что дать хоть сколько-то определенный прогноз невозможно, – заявил Юденков.



Он считает, что цены на импортные товары обязательно повысятся. Речь идёт о технике, автомобилях, одежде. Произойдёт это не сразу, так как у продавцов есть определённые запасы. Но из-за подорожания доллара и евро цены вырастут обязательно. Соразмерно подорожанию иностранных валют.



При этом, по мнению Юденкова, цены на продукты первой необходимости серьёзно вырасти не должны.

